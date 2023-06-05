وزارة العمل: ندوة للتوعية على الإسعافات الأولية بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة للتوعية بعنوان "ما هى الإسعافات الأولية وواجبات المسعف" ، للعاملين بالمديرية وذلك بالقاعة الرئيسية الموجودة بديوان المديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين حول اساليب الوقاية وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشآت لحماية الأفراد والعاملين والمنشآت بالتعاون مع مختلف الجهات في هذا الشأن .

وأوضح محمد طلعت عبد النبى مدير مديرية العمل بالاسماعيلية في تقريره للوزارة ، أن إدارة التنظيم والادارة بالمديرية نظمت ندوة عن ماهية الإسعافات الاولية و ماهى واجبات المسعف ، تناولت تعريفات هامة في هذا المجال ، كما حاضرت من خلالها الدكتورة سمر محمد المدرس بقسم تمريض صحة الاسرة والمجتمع بكلية التمريض واستعرضت اهمية واهداف الاسعافات الاولية والمهارات الواجب توفرها فى المسعف،وعن مبادئ الاسعافات ، واكدت على ضرورة وجودها وسهولة الوصول اليها داخل المنشآت .

وأضاف مدير المديرية أنه للتعرف على الخطوات المتبعة في حالات الطوارى وأنواع الاسعافات الاولية ، استعرضت الدكتور ساميه الحسينى أستاذ مساعد التمريض الباطنى بكلية التمريض تعريفات عن حالات الطوارئ وطرق التعامل مع النزيف والجروح والكسور، وفى ختام الندوة تم تقديم إرشادات طبية ونصائح صحيه عن مختلف الموضوعات المطروحة من قبل المشاركين تحت إشراف تنفيذىمن أميرة ابراهيم مدير إدارة التنظيم والادارة .

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