رسميًا.. بنزيما رابع الراحلين عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق رسميًا، بعد نهاية عقده مع الملكي في يونيو 2023 بعد 14 موسمًا قضاها داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وفي بيان أصدره نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله رحيل قائد الفريق كريم بنزيما.

وقال النادي المدريدي في بيانه: «اتفق نادي ريال مدريد وقائد فريقه كريم بنزيما على إنهاء المرحلة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب في نادينا».

وأضاف: «يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل محبته للاعب الذي هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا».

وتابع: «جاء كريم بنزيما إلى نادينا في عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان لاعبًا أساسيًا في هذا العصر الذهبي من تاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن درعنا وقميصنا، فاز بـ25 لقبًا، وهو رقم قياسي في ريال مدريد: 5 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري إسباني، 3 كؤوس ملك و4 كؤوس السوبر الاسباني.

كريم بنزيما، هو أفضل لاعب في العالم لعام 2022، والذي حاز على جائزة الكرة الذهبية، وهو خامس أكثر لاعب ارتداء لقميص الميرينجي بـ647 مباراة، وهو ثاني هداف تاريخي للريال برصيد 353 هدفا، وهو أيضًا الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد في الدوري ودوري أبطال أوروبا. ورابع هداف لدوري الأبطال في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري.

وواصل البيان: «كانت مسيرة كريم بنزيما في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف، حصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله».

وأردف: «استمتع مشجعو ريال مدريد وجميع مشجعي العالم بكرة القدم السحرية والفريدة من نوعها، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية».

وأتم: «ريال مدريد سيظل دائمًا منزله، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».

وأوضح بيان نادي ريال مدريد، بأن الثلاثاء المقبل 6 يونيو، سيتم تكريم بنزيما وتوديعه، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويرحل بنزيما عن ريال مدريد، بعدما لم يتفق الطرفان على تجديد تعاقده، ليقترب من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بحسب تقارير صحفية سعودية.

ويعد كريم بنزيما رابع اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد في صيف 2023 حتى الآن، حيث أعلن النادي أمس السبت، رحيل الثلاثي، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، إيدين هازارد.