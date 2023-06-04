بالصور.. القومي للبحوث الاجتماعية ينظم زيارة ميدانية لمصلحة الطب الشرعي

نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية زيارات دورية لعدد من مؤسسات الدولة للإطلاع على جاهزيتها لتطوير البنية المجتمعية.

وبدأ المركز بزيارة مصلحة الطب الشرعي ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات المصرية التى تتوالى في الاسابيع التالية للإطلاع على مدى جاهزية المؤسسات المصرية للتنسيق مع المركز لبدأ برنامجها الحديث للبحث العلمى المتقدم للتطوير والتحديث فى البنية المجتمعية المصرية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى الاخيرة .

وقد تم ذلك بالتنسيق بين المركز ومصلحة الطب الشرعى برئاسة أ.د أيمن حسان و دور المركز التدريبي والتنموى ويتضمن بحثين رئيسيين هما :

- البرنامج" التدريبى العربى لمكافحة المخدرات " تحت إشراف أ.د إيناس الجعفراوي رئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية السابق ،و أ.د مجدي علي حسن المستشار بقسم بحوث كشف الجريمة

- برنامج" المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها" تحت إشراف د. مروة مدحت ، رئيس قسم بحوث كشف الجريمة

بهدف التعرف على أحدث تقنيات الطب الشرعي وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين في خدمة المجتمع للحد من ارتفاع معدلات الجريمة المجتمعية مؤخرا