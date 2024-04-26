انخفاض الزيت 35%.. تراجع أسعار 25 سلعة وانخفاضات منتظرة بباقي السلع

سجل عدد كبير من أسعار السلع الغذائية تراجع ملحوظ، خاصة بعد تشكيل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار من قبل رئيس الوزراء.

جاء في مقدمة السلع التي تراجعت أسعارها، السكر والدواجن والعدس المعبأ والمكرونة المعبأة، والزيت، والشاي.

وقامت جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن.

حيث انخفضت أسعار الزيت ٣٥% وأيضا الدقيق ٣٥%، ويشهد السوق خلال لفترة القدمة أنخفاضات في باقي السلع.

وترصد "البوابة نيوز" عدد من السلع التي تراجعت

وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

كما سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.99 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.47 جنيه.

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام مبلغ 14.93 جنيها في الأسواق.

وجاء متوسط سعر كيلو السكر ليسجل نحو 27 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 64.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 7.58 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الشاي 240.32 جنيه بالأسواق، بتراجع يصل إلى 6.39 جنيه.

بلغ متوسط سعر عبوة الزيت الذرة الـ1 لتر (أصناف متنوعة) 111.4 جنيه، بنسبة تراجع 2.33 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس اللتر (أصناف متنوعة) نحو 87.53 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 3.24 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بنحو 51.71 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع نحو 3.61 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بنحو 51.71 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.61 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش بنحو 51.2 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.42 جنيه للمستهلك.

كما سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي بنحو نحو 165.2 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.65 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 63.81 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.32 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 89.53 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.31 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلي الصناعي نحو 109.14 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع نحو 4.12 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو نحو 319.51 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 1.76 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الجبنة البيضاء (الثلاجة) الـ1كيلو جرام بنحو نحو 127.84 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 5.19 جنيه.

جاء متوسط سعر الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) الـ1 كجم نحو 148.52 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.72 جنيه.

أيضا شهد أسعار الأسماك تراجع كبير بعد أطلاق حملة لمقاطة شراء الآسماك.