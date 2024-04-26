طارق فهمي : المكون البشري أهم عنصر للقضية الفلسطينية

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك حالة من الفوضى السياسية والعسكرية بإسرائيل مرتبطة بالتناقض والتداخل في المهام، موضحًا أن ما يجري الآن في قطاع غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، رغم التصريحات العبثية الصادرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد فهمي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن المكون البشري أهم عنصر للقضية الفلسطينية، لذلك تهتم مصر كثيرًا باستمرار وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، فعلى المجتمع الدولي مسئولية كبيرة لحماية الفلسطينيين، في ظل الرفض القاطع لأي إجراءات إسرائيلية ضد ذلك.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل مجموعة كاملة من الباحثين والأكاديميين قبل أسبوعين من إجراء محكمة العدل والهدف من اللجنة تكوين حائط صد لإسرائيل تجاه ما سيحدث وتبييض وجه إسرائيل ومواجهة الاحتجاجات القانونية.