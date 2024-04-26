الأونروا: قطاع غزة يشهد موجة حر غير عادية فاقمت الأزمة المعيشية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في تصريحات نقلتها عن فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، بأن طفلين على الأقل توفيا بسبب موجة الحر في قطاع غزة.

وتابع المفوض العام لأونروا، أن قطاع غزة شهد خلال الأيام الماضية موجة حر غير عادية فاقمت ظروفه المعيشية غير الإنسانية.

يأتي ذلك جراء الهجوم الإسرائيلى المدمر على المربعات السكنية فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على القطاع ، كما لايزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض حتى الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال شن الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.