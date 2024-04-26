صور..عواصف ترابية شديدة تضرب الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عواصف ترابية شديدة لليوم الثاني على التوالي وانخفاض في درجات الحرارة، على عكس الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة فيما شهدت المناطق البعيدة والنائية طقسًا غائمًا، حيث غطت السحب الكثيفة سماء المحافظة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق وقرى مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

أدت العواصف الترابية إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة نتيجة عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمرافق الحيوية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

بينما تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.

ووجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات و الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية بعدد من المناطق.

وأكد المحافظ تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ لتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

وناشدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية والإذاعة المحلية المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة كما نوهت لأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي :

الخط الساخن ١١٤ - خط أرضي ٢٩٢٦١٨٣ - واتساب ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

طقس سيء بالوادي الجديد (1)

طقس سيء بالوادي الجديد (2)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (1)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (2)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (3)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (4)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (5)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (6)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (7)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (8)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (9)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (10)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (19)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (20)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (21)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (22)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (23)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (24)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (25)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (26)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (27)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (28)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (29)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (30)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (31)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (32)

عواصف ترابية بالوادي الجديد (33)