الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية

قالت مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا تمارا الرفاعي، إن المنظمة مصممة على البقاء في قطع غزة ومساعدة من يحتاجون للمساعدة وذلك على الرغم من تطورات الأوضاع الخطيرة في القطاع، لافتة إلى أن الوضع الآن هناك كارثي حيث أن إغلاق معبري رفح وكرم ابو سالم يعني إغلاق كامل للمساعدات الإنسانية.

وأضافت «الرفاعي» - خلال تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة أون الفضائية - "في الأساس وبدون الإغلاق للمعابر يعاني القطاع من أزمة في إدخال المساعدات وهو ما يضع المدنيين في غزة في موقف صعب للغاية".

وكشفت عن أن الأولوية لدخول وقود إلى غزة، متابعة: "لدينا ما يكفينا ليوم إضافي فقط ولدينا مخزون من المساعدات.. ولو حدث اجتياح بري ف رفح الفلسطينية سنكون أمام حمام من الدم، وكارثة إنسانية".

وأشارت إلى أنه "مع هذا الإغلاق لن تدخل أية مساعدات.. ورصدنا حالة من الهلع في مدينة رفح بسبب صعوبة وصول المساعدات مع زيادة القصف".