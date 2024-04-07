دعاء الليلة 29 رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان ، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة التاسعة و العشرين من شهر رمضان المبارك .. مدد يا الله ..اللهم النصر من عندك ..اللهم مدد ..اللهم اعتقنا من نار جهنم بصدقنا واخلاصنا فى عبادتك بالصلاة والصيام والقيام والزكاة والذكر والدعاء ..اللهم بلغنا ليلة القدر واستجب لنا .. اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم وخدامه من الانس والجن ياقوى يا متين يا عالم الغيب والشهادة ..اللهم لا اله الا الله وحده لا شريك له ..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد .. اللهم احفظ لنا صحتنا وعافيتنا واولادنا واحفادنا ..اللهم ارزقنا مالا حلالا من حيث لا نحتسب .. اللهم حصننا برضاك عنا وغفرانك لذنوبنا ..اللهم اقبل توبتنا عن كل ما لا يرضيك ..اللهم احسن خلقنا كما احسنت خلقنا ..اللهم لا اله الا الله وحده لا شريك له ..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد ..بسم الله الرحمن الرحيم ( تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ (1) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ (2) ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ (3) ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ (4)) صدق الله العظيم ..اللهم لا اله الا الله وحده لا شريك له ..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد .. اللهم ارزقنا زيارتك بيتك الحرام ..اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوى والصلاة على سيدنا محمد عند مقامه الكريم .. اللهم اهدنا للصواب والصحيح من الاعمال .. اللهم اجعلنا نطعم الجائع ونخرج الصدقات ونستر كل من يلوذ بنا من شرور الدنيا ونصلى كل الصلوات .. اللهم انصر مصر وفلسطين على الصهاينة واتباعهم وخدامهم نصرا قويا عزيزا ياقوى يامتين ونجنا من شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص ..بسم الله الرحمن الرحيم (َ لَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ (6) إِذَآ أُلۡقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقٗا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۖ كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ (8) قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٞ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ كَبِيرٖ (9)) صدق الله العظيم.. .. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ (10) فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ (11) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ (12)) صدق الله العظيم.. .. بسم الله الرحمن الرحيم (وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (13)) صدق الله العظيم .. اللهم احفظ اولادنا واحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرأن الكريم الى يوم الدين .. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.