بعد الهجوم على إسرائيل.. وزير الدفاع الأمريكي يشكك في فعالية الأسلحة الإيرانية

ألقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليقاً على الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، مشيراً إلى أنه يتعين على إيران إعادة تقييم فعالية أنظمة الأسلحة لديها في ضوء المحاولة الفاشلة.

وفي كلمته أمام الصحفيين، أعرب الوزير أوستن عن شكوكه فيما يتعلق بقدرات الأسلحة الإيرانية، قائلاً: "ما يجب عليهم أن يتعلموه هو أن أنظمتهم لا تعمل كما هو معلن عنها". وشدد على أن أياً من الأنظمة المزعوم نشرها خلال الهجوم لم يثبت نجاحه، مما يشير إلى فشل كبير من جانب إيران. وتؤكد تصريحات أوستن على التقييم النقدي للقدرات العسكرية الإيرانية، وتسلط الضوء على أوجه القصور المحتملة في أسلحتها وتخطيطها الاستراتيجي.

علاوة على ذلك، حذر الوزير أوستن من ثقة إيران المفرطة المحتملة في قدرتها على شن مثل هذه الهجمات مع الإفلات من العقاب. وحث المسؤولين الإيرانيين على عدم إساءة تفسير نتيجة المحاولة الفاشلة، مؤكدا أن إسرائيل أظهرت قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد التهديدات الخارجية.

وتأتي تصريحات الوزير أوستن وسط توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تثير تصرفات إيران التدقيق والقلق من المجتمع الدولي. إن الهجوم الفاشل على إسرائيل هو بمثابة تذكير بالديناميكيات الجيوسياسية المتقلبة، مما يدفع إلى التفكير في التداعيات المحتملة لمزيد من التصعيد.