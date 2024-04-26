هيئة البث الإسرائيلية: تأييد أمنى وسياسى للاقتراح المصرى بشأن غزة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن هيئة البث الإسرائيلية و المؤسسة الأمنية ومعظم القيادات السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يوافق عليه.

وقال عضو في الكابينت الأمني والسياسي لوسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة بتاتًا ويضع عراقيل أمامها.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق؛ من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل.