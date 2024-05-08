«الألماني للسياحة»: توقعات بزيادة الليالي السياحية خلال بطولة يورو لكرة القدم يوليو المقبل

كشف المجلس الوطني الألماني للسياحة (GNTB) عن ارتفاع الإشغالات الفندقية من سائحي دول مجلس التعاون الخليجي قد قضوا مليون ٢٩٧و ٢٥٦ ليلة فندقية في ألمانيا خلال عام العام الماضي، بزيادة قدرها ١٥٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٣، والذي استقبلت فيه الفنادق الألمانية نحو 1،128،341 ليلة فندقية تم تسجيلها في عام 2022، حيث جاء هذا الإعلان أثناء مخاطبة محترفي ومتخصصي السفر في الشرق الأوسط جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمعرض سوق السفر العربي 2024.

وجانبها قالت يامينا صوفو، مديرة المبيعات والتسويق لدى المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي: "شهدنا خلال عام 2023 زيادة كبيرة في نسبة الإشغال الفندقي وصلت إلى 168،915 ليلة فندقية مقارنة بالعام السابق".

وأكدت صوفو قائلة: "ان الزيادة في عدد الليالي الفندقية في عام 2023 يرجع الى جاذبية ألمانيا الدائمة بين المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعد شهادة على الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس الوطني الألماني للسياحة في حملاتها التسويقية المستمرة عبر قنوات (الأعمال إلى الأعمال) B2B و(الأعمال إلى العملاء) B2C، ويسعدنا أن نشهد وجهتنا تحافظ على مكانتها كخيار أفضل للمسافرين من هذه المنطقة، حيث تلعب الثقافة الألمانية الغنية والعادات الريفية والجمال الطبيعي وجهود الاستدامة وسهولة الوصول والشمولية أدوارًا مهمة في تزايد شعبيتها، بالإضافة إلى كرم الضيافة الألمانية ومأكولاتنا التقليدية وفرص البيع بالتجزئة الحصرية التي من شأنها أن تعزز تجربة الزائر".

وأردفت صوفو قائلة: "المشاركة في سوق السفر العربي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا التسويقية كونه أكبر حدث لقطاع السفر والسياحة في المنطقة، ونحن واثقون من حدوث زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية، والتي ستتجاوز رقمنا القياسي المسجل قبل تفشي الجائحة البالغ 1،604،753 ليلة فندقية".

كما حقق الضيوف والزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 2.1 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 110% عن العام السابق، بمتوسط 4،443 يورو لكل رحلة لضيف، حيث تؤكد هذه الأرقام تزايد شعبية ألمانيا بعد مرحلة الجائحة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي وتبشر بالخير لعام 2024، لأننا نريد هذا العام الاستفادة من استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 لتشجيع الإقامات الفندقية الطويلة وإبراز ألمانيا كوجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار العام.

وحول زيادة توافر الرحلات أن يدعم هذه الطموحات، مع تسيير أكثر من 207 رحلة أسبوعية مباشرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، مقارنة بـ 201 رحلة في عام 2022. وفي الوقت الحاضر، هناك إمكانية الوصول المباشر للرحلات الجوية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى خمس مطارات دولية ألمانية وهي: ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف وبرلين وهامبورغ.

سيتم إضافة رحلات جديدة هذا العام تزامنًا مع افتتاح رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى هامبورغ ومن المنامة إلى ميونيخ عبر طيران الخليج في الأول من يوليو النقبل، بالإضافة إلى إطلاق رحلات جديدة في نوفمبر تديرها شركة يورو وينجز من جدة إلى كولونيا وبرلين، بالإضافة إلى ذلك ستوفر طيران ناس رحلات من جدة إلى برلين ابتداءً من 4 سبتمبر.

هذا ويتبع المجلس الوطني الألماني للسياحة استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتقد أنها ستحقق هذه الأرقام على المدى القصير والطويل تحت شعار "ألمانيا ملهمة بكل بساطة".

تضم ألمانيا الآن 52 موقعًا للتراث العالمي، وأكثر من 6000 متحف، مما يوفر مجموعة متنوعة من الأماكن السياحية ذات الأهمية الثقافية والتاريخية، والتي يمكن للسائحين من دول مجلس التعاون الخليجي زيارتها، وهذا يشمل كيمنتس، عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2025، والتي تقع في منطقة ساكسونيا في البلاد.

وتسلط حملة "ببساطة، اختبر شعور التناغم Simply Feel Good"- السفر المستدام في ألمانيا، التي أطلقها المجلس الوطني الألماني للسياحة، الضوء على المناظر الطبيعية الريفية في ألمانيا وعطلات الأنشطة الخارجية.

تحتوي ألمانيا على 20 منطقة ومدينة معتمدة للاستدامة، وفيما يتعلق بالإقامة، يوجد بها أكثر من 1540 مؤسسة معتمدة بشكل مستدام و350 منتجعًا صحيًا، حيث يركز المجلس الوطني الألماني للسياحة على الجوانب المتعلقة بالاستدامة في السياحة الصحية، بما في ذلك الحفاظ على طرق العلاج التقليدية والعلاجات الخاصة بالموقع كمحركات للازدهار الإقليمي وأمثلة حية على إدارة الطاقة المستدامة.

وسيكون الحدث الرياضي الأبرز لهذا العام في أوروبا هو بطولة يورو 2024 لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا في الفترة الممتدة بين 14 يونيو و14 يوليو.

واختتمت صوفو حديثها قائلة: "تتمثل استراتيجية المجلس الوطني الألماني للسياحة في الترويج للمدن العشر المستضيفة لفعاليات بطولة اليورو 2024 لكرة القدم (برلين وكولونيا ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجيلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزيغ وميونيخ وشتوتغارت) والمناطق المحيطة بها لتشجيع السياح على البقاء لفترة أطول واستكشاف مناطق أخرى في جميع أنحاء ألمانيا".

سيكون جناح ألمانيا المشارك بسوق السفر العربي أكبر هذا العام مع 15 عارضًا/ مشاركًا من بينهم فنادق أدينا، وكورتيارد باي ماريوت دوسلدورف، ومطار دوسلدورف، ومجلس دوسلدورف للسياحة، وإلينور ترافيل ألمانيا، وخدمات مطار فرانكفورت لكبار الشخصيات، ومجلس فرانكفورت للسياحة، وعائلة العلامات التجارية غلوبس، المجلس الوطني الألماني للسياحة الهند، هيليوس كلينيكن، فندق بالاس برلين، المكتب الدولي كلينيكوم سولينجن، كولن توريموسوس، فيزيت برلين، ومجلس فيسبادن للسياحة.

يُقام معرض سوق السفر العربي 2024 في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويقع جناح ألمانيا في قاعة أوروبا EU6340