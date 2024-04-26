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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

توقف مباراة صن داونز والترجي بسبب البرق والرعد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توقفت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة بسبب البرق والرعد.
أوقف الحكم المباراة بعد هطول الأمطار بغزارة وانتشار ظاهرتي البرق والرعد في السماء
وشهدت مباراة صن داونز والترجي التونسي التي تقام على أرضية لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا، هطول أمطال غزيرة وبرق ورعد، الأمر الذي أجبر حكم اللقاء على إيقاف المباراة مؤقتًا خوفًا على اللاعبين.
وأجبر حكم اللقاء، لاعبي الفريقين على الدخول لغرف تبديل الملابس، لحين انتهاء هطول الأمطار.
يذكر أن الترجي التونسي كان قد حقق الفوز ذهابا في تونس بهدف. 

الترجي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا البرق والرعد