بالإنفوجراف| حصاد العمل في 7 أيام.. جولة في سيناء ومتابعة مستجدات "استراتيجية التشغيل"

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية حيث زار وزير العمل حسن شحاتة محافظة جنوب سيناء للمشاركة في فعاليات "مُلتقى ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية ودروها في النهوض بقطاع السياحة" ، كما سَلَّم الوزير ،والمحافظ 25 عقد عمل لذوي همم ،من بين "80عقدًا".

كما شهد توقيع مذكرة تعاون بين مديريتي " العمل" و"التربية والتعليم" بالمحافظة ، وشركة نبق السياحية وفروعها بشرم الشيخ ..وخلال الأسبوع إفتتح الوزير شحاتة ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة "،المنعقدة ،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،وذلك بمقر "المركز" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وإلتقى وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"،مُديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور مستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة.. ناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وشارك وزير العمل ، من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17 ،لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية ،وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"،لمُناقشة ،ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي ..

وأعلنت وزارة العمل انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكافة المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأصدرت تقريرًا بشأن جهود الدولة في تنفيذ أهداف" الخطة الوطنية لمُكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" بحلول عام 2025 ، ...وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..

-جولة سيناء ..

خلال الأسبوع استقبل اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،بمطار شرم الشيخ الدولي ،وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة ،الذي زار المحافظة ،لمدة يوم واحد ،شهد خلالها فعاليات نظمتها مديرية العمل بالمحافظة ..وبحسب وزارة العمل شهد" الوزير "و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل ،والتربية والتعليم والتعليم الفني ،وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل..وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ..

وشهدا "الوزير" و"المحافظ "ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ،في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"،بجميع المحافظات،إحتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام،حيث بدأ المُلتقى الأول،يوم الإثنين ،بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة "..وتأتي هذه النوعية من المُبادرات،والحملات ،إستكماًلا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت،وبين أطراف العمل والإنتاج ،ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"،والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة"،مُديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور مستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة.. ناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما ناقش" الوزير "مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،فيما يخص التدريب المهني ،والعمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،ومُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت..وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين ،مشيرًا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المُقبلة،وتقديم خدمات العمل للمواطنين بشكل لائق وكريم ،وحث المديريات على الإستمرار في إطلاق المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات، للتوسع في قاعدة البيانات والتسهيل على المقاولين عملية تسجيل البيانات،حيث إطلاق البث التجريبي في 3 محافظات حتى الأن ،وهي الأسكندرية والجيزة وبورسعيد..وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بخطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 ،وحتى الأن ،وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الشهرين الماضيين ،وبالتحديد في الفترة من 1-2-2024 وحتى 1-4- 2024،موضحين أنه،ومنذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الأن ،بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 13832، مُؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر،أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية،من الأول من اكتوبر عام 2023 ،وحتى 31 / 1 / 2024 ، قامت بحصر 17 ألفًا و 800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفاً و 812 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحين أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن ،يبلغ 134 ألفاً و 440 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفاً و 500 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و 583 عاملًا..

..وأعلنت وزارة العمل ، عن انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكافة المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة... وأشارت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية إلى ختام أول ملتقى بمحافظة جنوب سيناء بحضور الوزير حسن شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة، بمشاركة العديد من المنشآت...وجاء في بيان صحفي أنه بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة، تطلق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات ملتقيات، ومبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام. وإنه بدأ الملتقى الأول، يوم الثلاثاء بجنوب سيناء، تزامنا مع فعاليات شارك فيها "الوزير" بمدينة شرم الشيخ، لمدة يوم واحد، استقبله خلاله المحافظ اللواء خالد فودة...

..وخلال هذا الأسبوع أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية ،على أن الدولة المصرية،مُستمرة،وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر،ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة" ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل ،وذلك تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف..وأوضح "الوزير" أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة ،وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"،موضحًا أن مصر تمتلك تشريعات،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال...ودعا الوزير شحاتة كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين ،على المزيد من التعاون والعمل المُشترك،لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية" في مصر،وكذلك تكثيف الجهود عالميا ،لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع ،بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة ..

-تقرير "العمل"

وأصدرت وزارة العمل تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال"2018-2025"،والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم..

قامت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ، ومنظمة اليونيسف، ومنظّمة العمل الدوليّة، بتنفيذ مشروع استفاد منه بشكل مباشر أكثر من اثنى عشر طفلا ً حيث نجح في سحب 4,300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات من خلال تقديم برامج تعليميّة ومحفّزات للأطفال المعرّضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل، خلال عامين فقط، وقد أعُيد تدريس 632 طفلًا في التعليم الابتدائيّ، و3,830 طفلًا في فصول محو الأمّيّة، و5,108 أطفال في المدارس المجتمعيّة، و2,005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ.. كما تمّ سحب 371 طفلًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال..وقد وفّرت خدمات اجتماعيّة لعدد 2,938 طفلًا، وخدمات صحّيّة لعدد 600 طفل، ومُساعدات ماليّة لعدد 236 طفلًا..كما تمّ تنظيم 1,653 حلقة دراسيّة توعويّة استفاد منها ما لا يقل عن 30 ألف ..وفي قطاع الزراعة، ولمكافحة عمل الأطفال وتشجيع الكسب المستدام في هذا القطاع ، نفّذت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ واليونيسف ومنظّمة العمل الدوليّة، برامج تدريبيّة لمفتّشي العمل والصحّة المهنيّة ومفتّشي عمل الأطفال وإدارة التدرّج المهنيّ. وركّز على التفتيش على الفئات الخاصّة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة..و تمّ تعزيز قدرات مفتّشي العمل على تطبيق معايير العمل الدوليّة والوطنيّة والقوانين..وقد تُوّج التعاون الفني الإنمائي بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل على تنفيذ أنشطتها ..



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