دوري أبطال أفريقيا.. نصف ساعة سلبية بين الأهلي ومازيمبي

سيطر التعادل السلبي على أول نصف ساعة من مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

كان الأهلي الأكثر خطورة وسيطرة اتيحت أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى مازيمبي عن طريق عمرو السولية وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم : أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.