وزير الرياضة يطمئن علي بعثة نادي الزمالك بعد وصولها غانا

اطمئن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي بعثة نادي الزمالك بعد وصولها إلى غانا، وذلك خلال اتصال هاتفي بالكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي ورئيس البعثة؛ استعدادًا لملاقاة فريق دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتوجه وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلي السفير أيمن يوسف سفير مصر في غانا؛ لتسييره كافة الإجراءات اللازمة لبعثة نادي الزمالك فور وصولها إلي غانا وكذلك وزير الرياضة الغانى الذى وجه بتيسير كافة متطلبات بعثة نادي الزمالك خلال تواجدها بغانا.

وأوضح أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الأبطال و الكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا الى أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.