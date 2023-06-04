محافظ المنوفية يتابع أعمال فرد طبقة السن وتركيب البلدورات بأشمون

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بمتابعة أعمال فرد طبقة السن والأساس وتركيب البلدورات بشارع مجمع المواقف الجديد بمدينة أشمون، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليله القادمة .

وأشار النمر الى أنه سوف يتم رصف هذا الشارع بطول حوالي600م، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة المدار ، وباشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .



من جانبه أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون .

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .