صفارات إنذار تدوي بأرجاء أوكرانيا.. والتصدي لهجمات جوية بكييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق "تلغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في صد هجمات جوية قرب كييف.

وقال شهود من "رويترز" إنه تم سماع عدة انفجارات في منطقة كييف، يبدو أنها ناجمة عن قصف أهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وجرى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من الغارات الجوية.

وذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية في بيان أن "الروس هاجموا أوكرانيا بصواريخ أطلقت من منطقة بحر قزوين بواسطة قاذفات استراتيجية وطائرات من طراز Tu-95MS".

وأضافت: "بحسب المعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة. دمر الدفاع الجوي الأوكراني كل ما كان متجها نحو المدينة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال: "نعتقد بقوة أننا سننجح".

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".

وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الاجتياح الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.