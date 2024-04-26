الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 68 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 68 مليون يورو إضافية (أي ما يعادل 73 مليون دولار أمريكي)؛ لتوفير المساعدات، التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم الجمعة - "في ضوء التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والزيادة المطردة في الاحتياجات؛ فإن المفوضية الأوروبية تكثف تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة".

وأضاف أن هذا الدعم يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة وفي جميع أنحاء المنطقة خلال العام الجاري. وفق شبكة "فرانس 24" الإخبارية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الجديدة؛ من شأنها أن تركز على توفير الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والملاجئ، كما أنه سيتم توجيهها من خلال شركاء محليين.