الدوري الإسباني.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سوسيداد

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد، في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، اليوم الجمعة، ضيفًا على سوسيداد بملعب أنويتا في افتتاح الجولة 33 من الليجا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

واستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي على تشكيل الفريق الأساسي، الذي يخوض به مواجهة سوسيداد، بعدما أجرى تغييرًا في قائمة الميرينجي بضم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بدلًا من البرازيلي رودريجو جوس.

وكان أنشيلوتي أعلن قائمة اللوس بلانكوس أمس الخميس، التي شهدت غياب بيلينجهام، بسبب إصابته بالتهابات في المعدة، ولكن صباح اليوم الجمعة، ضم نجم منتخب إنجلترا إلى قائمة الريال بدلًا من زميله رودريجو، الذي استبعد بسبب عدم استكماله لمران الفريق، لإصابته بالإنفلونزا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس بـ51 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سوسيداد

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، كالتالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فران جارسيا

خط الوسط: براهيم دياز - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو.