جامعة حلوان تصدر بيانا بشأن حالة الطالبة سارة هشام

اصدرت جامعة حلوان بيانا عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة، بشأن حالة الطالبة سارة هشام، بعد تداول معلومات على منصات التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الكلية تابعت كل ما تم تداولة بشأن الطالبة سارة هشام، وقد حرصت إدارة الكلية على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة، ولكن نظرا لان الأمر تم نشره بوسائل إعلامية لذا وجب توضيح الآتي:

أولا: توضيح عام:

1- لا يمكن لاى مسئول في الكلية اى كان باتخاذ اى قرارا بشأن فصل طالب من عدمه ولا يتم ذلك الا بقرار مجلس الكلية.

2- لا تقبل الكلية بالمتاجرة في ما تقدمة من دعم نفسي ومعنوي وعلمي لابنائنا الطلاب الذين يمرون بحالات صحية خاصة او من ذوي الهمم علما بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان او خارجها.

3- تهتم الجامعة بحالة أبنائنا من ذوى الهمم وليس فقط من يمر بظروف صحية خاصة ان معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عين مستشار لذوي الهمم.

4- نتعاطف إنسانيا مع كل الحالات الإنسانية الا اننا لا نستطيع مخالفة القانون او ان نغض الطرف عن اى محاولة للزج باسم الكلية في أى مخالفة.

ثانيا:

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لا تقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان.

2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعى 2020-2021

3- نجحت الطالبة في المستوى الاول للعام الجامعي 2020-2021

4- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الان.

5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية اخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم ( 317 ) بتاريخ 17/9/2023 تقديرا لحالتها الصحية علما بأن اللائحه تنص على ( يفصل الطالب اذا لم يستطيع رفع معدله التراكمي خلال اربع فصول دراسية متتالية )

6- لم تقبل الطالبة النصح الاكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الاول طبقا للائحه حرصا على مستقبلها الاكاديمي حيث تنص اللائحة على ( مادة 11ب ) يحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصليين متتاليين أو اربعة فصول غير متتالية.

7- استنفذت الطالبة مرات الإنذار الاكاديمي الأربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

8- تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون تم دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بعدد 28 طالب ينطبق عليهم اربع فصول دراسية متتالية لإعطائهم فرصة اخيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض اعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم اعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الاخيرة بتاريخ 17/9/2023.

9- ان قرار فصل الطالب المتعثر يعني اعطاءه فرصة اخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لايضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب.