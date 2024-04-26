وزير الدفاع الروسي: مستعدون لأي مواجهة عسكرية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن ملخص ما صرح به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال مشاركته في قمه شنجهاي في كازاخستان أن بلاده لا تريد مواجهة الناتو أو الصدام العسكري مع الناتو على رغم من أن الحلف يمول ويسخر ما لديه من قدرات عسكرية إلى القوات الأوكرانية لمواجهة روسيا إلا أن موسكو لا تريد هذه المواجهة.

وأضاف مشيك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحدث عن أن بلاده تطمح لتشكيل عالم متعدد الأقتاب ولعل قمة شنجهاي هي دليل على أن هذا العالم بدأت ملامحه تتشكل بعد العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى تلميحه للتخوف الروسي من مواصلة القوات الأوكرانية استهداف محطة زاباروجيا النووية والكارثة التي يمكن أن تحدثها هذه الهجمات التي تقوم بها القوات الأوكرانية.

وأكد أن ما تريده موسكو الآن ليس المواجهة العسكرية مع الناتو لأن القيادة الروسية تعلم جيدًا الحجم العسكري والقدرة العسكرية التي يتمتع بها حلف الناتو، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أقوى الجيوش في العالم إن لم تكن هي الجيش الأول في العالم، لكن موسكو دائمًا ما تتحدث عن أنها مستعدة لأي مواجهة عسكرية وأن الأسلحة الروسية تتفوق على الأسلحة الغربية.