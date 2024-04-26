حملة مكبرة بالمرج والنزهة وعين شمس لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لما يجرى من أعمال تطوير فى العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضارى للعاصمة، وما يجرى فيها من إنجازات، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين.



وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية بقيادة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية حملة مكبرة على أحياء المرج، والنزهة، وعين شمس، جرى خلالها رفع كافة الإشغالات، وإعادة الانضباط للشوارع، كما جرى منع تواجد الباعة الجائلين بميدان الألف مسكن.



وأكد محافظ القاهرة، على وجود رقابة مستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن للحفاظ على ما جرى فيه من إعادة تخطيط وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.

وأضاف محافظ القاهرة أن الموقف النموذجى الجديد لسيارات الميكروباص بالألف مسكن خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور، وحركة المواطنين القاطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المكان ومنع تواجد أى إشغالات فيه.