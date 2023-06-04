العراق وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون المتبادل في مجال الاقتصاد والاستثمار وسُبل تطويره

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه، مساء السبت، مع السفير الإيطالي في العراق ماوريتسيو كريكانتي، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل في مجال الاقتصاد والاستثمار وسبل تطويره، فضلا عن التطرق إلى مشروع طريق التنمية، ومشاريع ميناء الفاو والمدينة الصناعية والمدينة السكنية.

ودعا السوداني - خلال اللقاء - الشركات الإيطالية للاستثمار في العراق الذي يشهد حركة استثمار واسعة، موضحا أنه سيكون لقطاع السكن نصيب كبير فيها، مؤكداً أنّ الحكومة وفرت بيئة استثمارية ملائمة تسعى من خلالها إلى

الوصول لحالة التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، جدد كريكانتي - بحسب بيان صحفي صدر عن مجلس الوزراء العراقي، وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الدعوة إلى رئيس الوزراء العراقى لزيارة العاصمة الإيطالية روما، إلى جانب التأكيد على أهمية تنمية علاقات التعاون بين البلدين، بما يسهم في تعزيز مصالح شعبيهما.