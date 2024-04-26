تقوية الجسم وتحسين المرونة وتخفيف التوتر .. أهم فوائد البيلاتس لصحة المرأة

تعد رياضة البيلاتس من أهم الرياضات التي تحتاج إلى ممارستها المرأة بشكل يومي، فهي عبارة عن سلسلة من التمارين التي تجمع بين الجمباز واليوغا والباليه، وبالتالي فهي رياضة ممتعة وآمنة تستهدف تقوية الجسم وتحسين المرونة، كما أنها تناسب جميع الأعمار، وتعود بالكثير من الفوائد على صحة المرأة. ونوضح لكم في السطور التالية فوائد البيلاتس للنساء:

تحسين القوام وتقليل الوزن: تساعد ممارسة البيلاتس على تحريك كافة عضلات الجسم والجمع بين العديد من الرياضات مما يؤدي إلى زيادة معدل حرق الدهون وزيادة العضلات وتقويتها، فيساعد ذلك بشكل مباشر في تحسين القوام.

تخفيف آلام الدورة الشهرية: تؤدي ممارسة رياضة البيلاتس إلى تنشيط الدورة الدموية بشكل عام، كما تساعد في انتظام الدورة الشهرية وتخفيف آلامها.

زيادة الطاقة وتقليل التوتر: تمد الجسم بالطاقة وتنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل التركيز وضبط عملية التنفس مما يساعد في تقليل التوتر والمساعدة على الاسترخاء.

تعزيز القوة الجسدية وتقليل آلام الظهر: تعزز البيلاتس صحة القلب وقوته كما تقوي عضلات البطن بممارسة تمارين تركز على الانقباض والانبساط بشكل رئيسي، وتساعد في تقوية الجسم وتحسين القوة العضلية بشكل طبيعي وآمن بفضل تركيزها على التنفس الصحيح والتحكم الدقيق في الحركات والأطراف وتقليل آلام الظهر.

مرونة الجسم وقوة العضلات: تعتبر تمارين البيلاتس من أفضل الطرق لتحسين مرونة الجسم والعضلات وتحسين التوازن والتنسيق بين الجسم والعقل، والتي تستهدف العضلات العميقة وتعزز التمدد والمرونة.