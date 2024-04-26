محافظ القاهرة: حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشبرا

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات وإعادة الإنضباط بأحياء الساحل وروض الفرج وشبرا، وشوارع شبرا وخلوصي والترعة البولاقية وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة الاشغالات عنها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.