"البنتاجون" يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ 6 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، هي الأكبر التي تعلنها واشنطن.

وقال أوستن حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الجمعة "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا فإن العواقب ستكون عالمية وكبيرة وأوروبا ستواجه تهديدا أمنيا لم نره من قبل".

وهذه هي الحزمة الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء، وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونجرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن.

ويمر الجيش الأوكراني بمرحلة حساسة إذ يواجه نقصا في المجندين الجدد والذخيرة بسبب التأخير الكبير في تسلم المساعدات الغربية ولا سيما الأمريكية.

وأكدت واشنطن، الأربعاء، أنها أرسلت "هذا الشهر" صواريخ من نوع "إيه تي إيه سي إم إس" إلى كييف، يبلغ مداها 300 كيلومتر.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث خصصت لها عشرات المليارات من الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.