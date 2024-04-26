«الأخضر والأرجوانى» موضة ألوان الصيف 2024

مع بداية فصل الصيف، تهتم المرأة بالبحث عن أحدث صيحات الموضة للعام الجديد بدافع التجديد والتميز، وتحاول الاطلاع على الألوان الجديدة لتصبح مواكبة للموضة، ويتميز فصل الصيف هذا العام بالألوان الزاهية والمنعشة التي تعطي المرأة مزيدًا من الشعور بالبهجة والأناقة. ولمساعدتك في معرفة كل ما هو جديد، تقدم "البوابة" أبرز الألوان التي تسيطر على موضة ملابس النساء لصيف ٢٠٢٤:

الأصفر: يُعتبر اللون الأصفر من بين الألوان الأكثر رواجًا هذا العام، حيث يُضفي لمسة من الحيوية والشراقة على الإطلالات ولا يقتصر على الملابس الكاجوال فقط ولكنه ينتشر أيضًا في الفساتين السواريه.

الأزرق السماوي: يسيطر الأزرق السماوي بشكل كبير على ملابس الصيف النسائية، حيث يمنح الأزرق للمرأة التي ترتديه مزيدًا من الأناقة والتميز للإطلالات الهادئة سواء كانت للنهار أو المساء.

الأخضر: يحتل اللون الأخضر بجميع درجاته هذا العام مكانة كبيرة بين القطع الصيفية فنجده في ملابس الكاجوال والفورمال والسواريه.

الأبيض: يعد اللون الأبيض من بين الألوان الأساسية التي لا تفقد رونقها ومكانتها في فصل الصيف، حيث يساعد على الظهور بإطلالة أنيقة ومميزة كما أنه يتناغم بشكل مثالي مع الألوان الأخرى.

الأرجواني: يُعتبر من الألوان الأنثوية والأنيقة التي تُضفي لمسة من النعومة والجاذبية، ويمكن تنسيقه مع العديد من الألوان.