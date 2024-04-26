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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. محمد عبد المنعم يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى مازيمبي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في مرمى مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا. 

جاء هدف محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 من رأسية مميزة. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا. 
يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 
حراسة المرمى : مصطفى شوبير 
خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني 
خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا 
خط الهجوم : أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

محمد عبدالمنعم الأهلي ومازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا