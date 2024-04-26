على فرج يتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

توج المصري على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، بلقب بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، على حساب مواطنه مصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالمياً، بثلاثة اشواط مقابل شوط وحيد.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالى:

7-11 / 11-8 /4-11 / 5-11.

بهذا الفوز حافظ على فرج على اللقب للموسم الثانى على التوالى والثالث فى تاريخه مع بطولة الجونة، بعد ان ظفر باللقب الموسم الماضى، وعادل الرقم التاريخى للفنان رامى عاشور صاحب الرقم القياسي بالتتويج ببطولة الجونة للاسكواش بثلاث نسخ.

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأُقيمت خلال الفترة من 19 حتى اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

أسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.