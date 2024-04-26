تركيب الأظافر.. بين الجمال المؤقت والمخاطر

انتشرت في الآونة الأخيرة موضة تركيب الأظافر وأصبحت عمليات تركيب الأظافر شائعة بين النساء اللواتي يسعين للحصول على مظهر جميل ومميز لأظافرهن، ولكن برغم ما تقدمه من إبراز جمال اليد، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر لا يجب تجاهلها أو التغافل عنها وحرصًا منا على صحة المرأة.

وتستعرض "البوابة" أبرز المخاطر التي قد تنتج بسبب تركيب الأظافر:

تلف الأظافر الطبيعية:

يتضمن تركيب الأظافر استخدام مواد لاصقة وغراءات، ويتسبب ذلك في تلف الأظافر الطبيعية وضعفها بشكل كبير.

تهيج وتشقق البشرة:

غالبًا ما تحتوي بعض المواد المستخدمة في تركيب الأظافر على مواد كيميائية قاسية قد تتسبب في تهيج وتشقق البشرة المحيطة بالأظافر.

الالتهابات والعدوى البكتيريا:

هناك خطورة كبيرة قد تحدث للجلد والأظافر إذا لم يتم تطهير وتعقيم الأدوات المستخدمة بشكل صحيح، حيث يمكن للبكتيريا والفيروسات أن تصيب الجلد بعدوى بكتيرية، مما يؤدي إلى التهابات الأظافر والبشرة.

تلف الأعصاب وأطراف الأصابع:

قد يؤدي استخدام الأظافر المصطنعة بشكل مستمر إلى تهيج الجلد والأعصاب في أطراف الأصابع، مما يتسبب في آلام مستمرة وعدم القدرة على حركة الأطراف بشكل طبيعي.

الإصابة بمرض السرطان:

هناك بعض الأجهزة التي تستخدم في عملية تركيب الأظافر الصناعية لتجفيفها وتثبيتها، وتعتمد على الأشعة فوق البنفسجية، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن هذه الأشعة قد تؤدي إلى تلف الحمض النووي والإصابة بمرض السرطان.