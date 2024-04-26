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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. شمال غزة يتجه نحو المجاعة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 27 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

شمال غزة يتجه نحو المجاعة.. الجيش الأمريكى يبدأ بناء رصيف بحرى لإدخال المساعدات تحت إشراف الاحتلال.. واستقالة متحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على سياسة واشنطن

زيلينسكى يستغل ذكرى «تشيرنوبيل» ويدعو إلى الضغط على روسيا لإنهاء احتلال زابوريزهيا

لن تصل قبل سنوات.. عقود أسلحة أمريكية بـ 6مليارات دولار لأوكرانيا

دعم فلسطين يكتسب زخما فى جامعات أمريكا.. اعتقال المئات واستخدام «المهيجات الكيماوية» ضد المتظاهرين

الصين عن الاتهامات الألمانية بالتجسس: اختراع ومحض افتراء

محكمة إيرانية تحكم بالإعدام على مغنى راب بتهمة دعم الاحتجاجات

كوريا الشمالية تعلن إشراف الزعيم كيم على اختبار قاذفة صواريخ متعددة

غزة المجاعة المساعدات فلسطين الصين