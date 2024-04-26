منشور مثير للجدل.. أنباء عن انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، دون تأكيد أو نفي للخبر لأي منهم.

ونشرت مها الصغير منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أثار الكثير من الجدل بعد أنباء الانفصال عن زوجها الفنان أحمد السقا.

وجاء المنشور "هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة لحد امتي، وفى الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك، الطلاق صعب لكن الأصعب منه العيشه فى جسد بدون روح وجسد مطفي ميعرفش معني السعادة".

يشار أن الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير انتشرت حولهم الشائعات بالانفصال أكثر من مرة، وعلق الطرفين فى السابق أنهم مروا بمرحله من الخلاف ولكن دامت الحياه.

وتداول رواد السوشيال ميديا والجمهور والمتابعين، أنباء انفصال الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وجاءت أبرز التعليقات بالدعاء لهم بعودة الحياة الزوجية مرة اخرى، حال كون الخبر صحيح.