دوري أبطال أفريقيا.. مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام مازيمبي من استاد القاهرة

تواجد مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي لدعم فويق الأهلي في مباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وفرض فريق مازيمبي الكونغولي التعادل السلبي على مضيفه الأهلي في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

كان الأهلي الأكثر خطورة وسيطرة اتيحت أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى مازيمبي عن طريق عمرو السولية وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

شهد الشوط الأول توقف اللعب أكثر من مره بسبب سقوط حارس مرمى مازيمبي وبعض اللاعبين الأمر الذي اعترض عليه السويسري مارسيل كولر بسبب اضاعة الوقت.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم : أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.