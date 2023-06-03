"كاليجولا" يختتم ليالي عرضه بثقافة بورسعيد

اختتم العرض المسرحي "كاليجولا" لفرقة النصر المسرحية، ليالي عرضه، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

"كاليجولا" للكاتب ألبير كامو، وإخراج أحمد عجيبة، دراماتورج وأشعار محمد عبد الهادي، ألحان محمد يحيى، تصميم الديكور د. عاطف زرمبة، تصميم استعراضات كريم مصطفى، الإضاءة عماد الجنايني، مهيمن هشام، المؤثرات الصوتية محمد عثمان، سما منسى، ومن بطولة: شادي حامد، ومحمد حسن، وآية عامر، وسارة هاني، وهويدا السقا، ورائد حجازى، وإبرام عياد، ومجدى الشناوي، ومحمد أبو النور، وأمجد وائل، وبمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

العرض عن أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته، ولم يكتف بذلك بل كان دائما يحاول أن يجد طريقة لتقمص صفات الإله من إحياء الموتى والتحكم في غروب الشمس وشروقها، وكذلك ظهور القمر واختفائه، ومن هنا أصابته حالة من الجنون وأراد أن يدخل اسمه في التاريخ ويخلد بين العظماء، فقام بغلق مخازن الحبوب حتى يعيش الشعب في مجاعة، وبالفعل راح ضحايا هذه المجاعة أعداد مهولة من الشعب، والغريب أنه وجد متعته في تلك المجاعة لأنه شعر أنه بيديه موت الأشخاص وعند رفع المجاعة وإعطاء الحبوب لهم سوف يرفع عنهم الموت وبذلك أحياهم.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور عبد الناصر الجميل أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية، والشاعر يسري حسان، والمخرج حمدي حسن، رجب أحمد بإدارة المسرح، وبحضور كوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء وجمهور كبير من أبناء بورسعيد.

"كاليجولا" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بالموسم المسرحي الحالي بقصور الثقافة.