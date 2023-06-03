مقتل 15 شخصًا في مواجهات بين أنصار زعيم المعارضة والشرطة في السنغال

أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم السبت، أن عدد القتلى في المواجهات بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو، ارتفع الآن إلى 15 من ضمنهم أحد عناصر الأمن، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

واستمرت المواجهات في جيوب العاصمة داكار، مساء أمس الجمعة، حيث ألقى المحتجين الحجارة وأحرقوا السيارات وألحقوا أضرارا بالمتاجر بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ونشرت الحكومة الدبابات.

وكان سونكو قد أدين، الخميس، بتهمة إفساد الشباب، ولكن تمت تبرئته من تهم الاغتصاب وتوجيه تهديدات.

ويلقي السنغاليون باللوم على الحكومة في أعمال العنف والخسائر البشرية.

وسونكو هو المنافس الرئيسي للرئيس ماكي سال، ويحظى بشعبية بين الشباب في البلاد.

ويصر أنصاره على أن مشاكله القانونية جزء من جهد حكومي لعرقلة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية للعام القادم.