ضبط 4 لصوص بتهمة سرقة أتوبيسين وشقة سكنية بالأميرية والتجمع الأول

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 لصوص سرقوا أتوبيسين وشقة سكنية بالأميرية والتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهما لعترفا بإ٩٨رتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما "سيئ النية - مقيمان بمحافظة القليوبية") .. حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما " مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة " كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة وإتهمهم بالسرقة .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلاً تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق ، وتم بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، وإتهمه بالسرقة.

كما نجح رجال المباحث في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى ، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعُثر بحوزته على (هاتفى محمول "أحدهما من متحصلات واقعة السرقة" - جهاز لاب توب) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب" وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.