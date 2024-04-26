التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، مؤتمرها الدولي الخامس ( ٣٠ أبريل- ١ مايو ٢٠٢٤م) بعنوان "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي في الطفولة المبكرة.. رؤى بحثية وطموحات مستقبلية"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتورة لمياء أحمد كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين المؤتمر، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث البحوث في مجال الموهبة والإبداع في الطفولة المبكرة، والتحديات التي تواجه مستقبلها، وتوظيف الذكاء الأصطناعي في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، و‏تحسين الممارسات التعليمية بما يضمن رعاية الموهوبين والمبدعين في الطفولة المبكرة، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه مستقبل الموهبة والإبداع في الطفولة المبكرة، وتطوير بيئة التعلم بشكل يحقق تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتفعيل دور القطاع الخاص وهيئة المجتمع المدني في دعم برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين في المؤسسات التعليمية، وتضمن أساليب التقييم في الطفولة المبكرة‏ لمعايير التميز والإبداع والكفاءة.

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الأساتذة والباحثين من داخل وخارج مصر، ويناقش مجموعة من المحاور في مجال الطفولة المبكرة، تدور حول: الموهوبين والمبدعين في الطفولة المبكرة كأحد مقومات التنمية المستدامة، والتجارب الرائدة في رعايتهم، وإعداد معلمة الروضة في ظل المستحدثات العلمية والذكاء الأصطناعي، كما تتناول الأدب الرقمي، والفن الرقمي لطفل الروضة، وإعلام الطفل في ظل مستحدثات التكنولوجيا، فضلاً عن تأثير الذكاء الأصطناعي على العلاقات الاجتماعية في الطفولة المبكرة، وغيرها.