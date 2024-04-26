مصر تدعم غزة.. دخول 132 شاحنة مساعدات و6 غاز وسولار إلى القطاع

رصد كريم رجب، مراسل “إكسترا نيوز” من أمام معبر رفح، عبور 132 شاحنة مساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم باتجاه قطاع غزة، فضلا عن 4 شاحنات غاز وشاحنتين للسولار، دخلت عبر معبر رفح إلى القطاع.

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل هذه الشاحنات والمساعدات المصرية تتدفق للقطاع رغم الإجراءات المعقدة والتعطيلية من الجانب الإسرائيلي في أعمال المراجعة والتدقيق.

وأكد أن هناك إصرار على إنفاذ المزيد من المساعدات، وخلال شهر إبريل دخل للقطاع حوالي 4165 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 170 شاحنة سولار وغاز، معقبًا: "كل هذه المساعدات يتم العمل عليها بشكل دؤوب من أجل إنفاذها للقطاع في ظل التقارير الأممية التي تشير لتفاقم الأوضاع".

وأوضح مراسل “إكسترا نيوز” أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم خلال شهر أبريل وصل إلى 870 مصابًا، من أجل تلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى تمركز أسطول من سيارات الإسعاف داخل المعبر من أجل استقبال هؤلاء المصابين ونقلهم للمستشفيات.