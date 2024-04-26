لليوم الرابع.. "طب بيطري كفر الشيخ" تواصل جلسات المؤتمر العلمي السابع

عقدت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، عددًا من الجلسات العلمية، استمرارًا لإنعقاد الجلسات العلمية لليوم الرابع على التوالي للمؤتمر العلمي السابع للكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ والمنعقد بمدنية الغردقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البيطري في خدمة المجتمع، وبما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.

وجاء ذلك بحضور الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور سمير الشاذلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، ان الهدف من المؤتمر هو تشجيع البحث العلمى التطبيقى فى مجال الطب البيطرى وحماية الثروة السمكية، مؤكداً على أهمية التوسع في مجال الاستزراع السمكي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وتطبيق إستراتيجيات الأمان الحيوي وذلك للوصول الي منظومة الصحة الواحدة والمتوافقة مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي دور البحث العلمي في حل المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع بطريقة مستدامه، مشيراً الي ضرورة عمل ابحاث علمية تعمل على الوصول إلى بدائل للأعلاف ذات التكلفة الباهظة مما يؤدي إلى خفض تكاليف الانتاج مع الاحتفاظ بمعدلات النمو العالية.

هذا وقد تضمنت جلسات اليوم الرابع للمؤتمر محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي" حاضرها الدكتور الخطيب يسري جعفر أستاذ أمراض الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث، تناول خلالها تطبيق وسائل الإستزراع السمكي الحديثة بغرض النهوض بالثروة السمكية في مصر وذلك بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 .

كما تضمنت الجلسة محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة لتطبيقات استخدام الصويا المتخمرة في اعلاف الاسماك" حاضرها الدكتور محمد ابو السعود مدير قطاع البحث والتطوير بشركة نيوترفيت، تناول فيها البحث عن خامات بديلة لمكونات الأعلاف بأسعار مناسبة وبكافأة عالية بغرض خفض تكاليف الانتاج وتقديم اسماك بأسعار منخفضة للمواطن.

وعقب المحاضرة، تم مناقشة عدد من الابحاث العلمية في مجال أمراض الاسماك ورعايتها والتي تضمنت: الإضافات الأمنه لعليقة الاسماك والتي تضمن زيادة في النمو وزيادة في القدرة المناعية للأسماك.