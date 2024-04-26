يسرائيل هيوم تصف هدنة وصفقة برعاية مصرية: فرصة جيدة لإيقاف اجتياح رفح بري



انعقاد آمال جديدة لدي الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة بعد التحدث عن توفر صفقة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة باعتبارها فرصة مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإيقاف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في القطاع.

تتمحور الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول حقوق الأرض والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية، مما أدى إلى حالة من العنف والتوتر المستمر. ومع ذلك، يعتبر اتفاق الهدنة المحتمل وإلغاء اجتياح مدينة رفح بواسطة قوات الاحتلال خطوة إيجابية تمهد الطريق نحو السلام في المنطقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية علي لسان وزير رفيع المستوى، أن هناك احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة مصرية، وقد تضمنت الصفقة إلغاء اجتياح مدينة رفح بواسطة قوات الاحتلال ورفع الحصار السياسي والاقتصادي عن قطاع غزة.

من الممكن أن تؤدي هذه الصفقة إلى إيقاف الحرب وتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وتواصل القاهرة جهود كبيرة لإيقاف الحرب علي الشعب الفلسطيني الاعزل وفرض حل الدولة وإيصال المساعدات الإنسانية الي شمال وجنوب قطاع غزة، ومد يد العون للشعب الفلسطيني.