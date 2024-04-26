بالصور.. إحلال وتجديد 3 كبارى بالبحيرة بتكلفة 11 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

وتابعت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور، أعمال إحلال وتجديد 3 كبارى بالبحيرة بتكلفة إجمالية11 مليون جنيه، وتضمنت إحلال وتجديد كوبري الجمالون بمركز المحمودية بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه، إحلال وتجديد كوبري الحدين على مصرف التحدى بمركز كوم حمادة بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه، إحلال وتجديد كوبري الكوم الأخضر على ترعة أبو دياب بمركز حوش عيسى بتكلفة 2.5 مليون جنيه.