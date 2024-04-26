فى ذكرى ميلاد هشام ماجد ضلع الثلاثي الفني.. بدأ الأقل توهجًا وأصبح الأكثر نجومية

يحتفل اليوم الموافق ٢٦ إبريل الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده ال ٤٤، والذي حقق نجاحًا فنيًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، على مستوى السينما والدراما.

البداية الفنية

كون الفنان هشام ماجد ثلاثي فني مع الفنان أحمد فهمي والفنان شيكو، وقدموا بدايات فنية بشكل الهواية، عن طريق فيلم "رجال لا تعرف المستحيل"، والذى تم كتابته وتصويره وإخراجه بشكل بسيط دون احترافيه، وتم طرح الفيلم على أجهزة الكمبيوتر، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتم تداوله بين الشباب.

الثلاثي الفني

بعد نجاح الثلاثي الفني تم اعتمادهم لدى الجمهور، بالقبول الفني الكبير الذى تمتع به كل منهم، ورغم أن بدايات الثلاثي كان هشام ماجد هو الضلع الفني الأقل نجاحًا، إلا أنه أصبح الآن الأكثر توهج ونجومية بأعماله الأخيرة، وأصبح له جمهوره الخاص.

انفصال الثلاثي فنيًا

بعد النجاحات التي حققها الثلاثي الفني، خرج الفنان أحمد فهمي خارج المثلث، واستمر الفنان هشام ماجد وشيكو، بأعمالهم الفنية وحققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، ثم لحق شيكو وهشام ماجد بالفنان أحمد فهمي وإنفصل كل منهم واستقل فنيًا، ليتنافس أضلاع المثلث كل مع الآخر، ويحكم الجمهور فى الأخير بأحكامه.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان هشام ماجد الكثير من الأعمال الفنية بين الدراما والسينما، أبرزها فيلم "الحرب العالمية الثالثة، سمير وشهير وبهير، ورقة شفره، حملة فريز، بنات العم، تسليم أهالي، حامل اللقب، قلب أمه، فاصل من اللحظات اللذيذة"، وعلى مستوى الدراما قدم "الرجل العناب، خلصانه بشياكة، اللعبة، بدل الحدوته تلاته".