حبس عاطل لاتهامه بإدخال مواد مخدرة لصديقه المحبوس على ذمة قضية في البحيرة

قرر علاء خطاب وكيل النائب العام، اليوم الجمعة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية وذلك على خلفية ضبطه أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة لصديقه المسجون بسجن مركز شرطة الدلنجات، وذلك أثناء عرض المتهم على مستشفى الدلنجات المركزى على إثر مرورة بوعكة صحية،

وحُرر المحضر المحضر رقم 9189 لسنة 2024 جنايات الدلنجات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد انه أثناء قيام ضباط مركز الشرطة بتأمين المتهم " بسام ع خ " والمحجوز على ذمة القضية رقم 5342 لسنة 2024 جنايات الدلنجات أثناء عرضة على مستشفى الدلنجات المركزى، نظرًا لمرورة بوعكة صحية، تم ضبط " احمد ش م" عاطل وصديق المتهم أثناء إعطائه مواد مخدرة عبارة عن قطعة كبيرة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش، وتم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.

وعقب مواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف أنه قام بالاتفاق مع صديقة المسجون أثناء إحدى الزيارات على القيام بإحضار المخدر المضبوط وتجهيزة واعطائه له أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبى علية بالمستشفى.

وتم تحرير المحضر رقم 9189 لسنة 2024 جنايات الدلنجات والعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية.