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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على قائمة سيدات الزمالك للكرة الطائرة المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن القائمة المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، والمقرر إقامتها على صالة النادي الأهلي، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل.

وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي:

"مريم متولي، ندي مرجان، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، فريدة هشام، مايا ممدوح، سابين عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، دانا شوقي ،هنا المصري ،داليا المرشدي ،أيسل نديم، نورا إيهاب، مريم مصطفي".

ويفتتح فريق طائرة الزمالك "سيدات" مشواره بالبطولة الأفريقية، بمواجهة أسيك مموزا الإيفواري، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً.

ويذكر، أن فريق طائرة الزمالك "سيدات"  حامل لقب نسخة العام، التي أقيمت في تونس، عقب فوزه علي نظيره الأنابيب الكيني بنتيجة 1/3.

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