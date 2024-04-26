منتخب الجمباز الإيقاعي يحجز 6 مقاعد في أولمبياد باريس 2024

حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 مقاعد في أولمبياد باريس من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ونجحت علياء صالح في التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية، فيما توجت حبيبة مرزوق بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وخطف منتخب مصر للجمباز الإيقاعي أيضا تذكرة التأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق ب5 لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وشهدت بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والتي تقام لأول مرة في رواندا، مشاركة تاريخية بعد أن وصل عدد المنتخبات إلى 12 منتخبا وهو عدد قياسي يتحقق في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحاد الأفريقي.

وشارك في البطولة منتخبات الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو والمغرب وموريشيوس وناميبيا وجنوب أفريقيا ورواندا وتوجو وتونس ومنتخب مصر.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الي في البطولة الافريقية المؤهلة الي اولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 حتي 26 إبريل الجاري والمقامة حاليا فى كيجالي عاصمة رواندا

يمثل منتخب مصر :

حبيبه مرزوق

مريم سليم

عاليا صالح

ليديا البحيري

المدربات:

الكابتن/هويدا حموده

الكابتن/ مي عصام

يمثل منتخب مصر للجماعي:

أمينه صبيح

لمار البحيري

عبير رمضان

فريده حسين

جوهارا الديب

جومانه ابوالمجد

المدربات:

الكابتن/ نهي حسين

الكابتن/ ميار رجب

يمثل منتخب مصر للناشئات:

عاليا احمد

فريدة بهنس

لينا هيليكا

ايمان عبدالحليم

يمثل منتخب مصر للجماعي:

سلمي طلعت

سينا الميسيري

ملك بلال

چولي احمد

تالا خليل

ليلي ابو العباس