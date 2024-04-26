مرض السعار الأعراض والعلاج وأهم النصائح

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل مواجهة مرض السعار للقضاء عليه بحلول 2030، وزيادة مراكز علاج العقر والخدش لـ317 مركزا وصرف اللقاح بالمجان، مع ضرورة التواصل مستمر مع المصاب لضمان حصوله على البروتوكول العلاجى.

ويشير التقرير المنشور عن مرض السعار عبر موقعي "healthline و mayoclinic."، عبارة عن مرض فيروسي ينتقل عن طريق تعرض الشخص للعض أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار، ويشمل هذه الحيوانات الكلب، الخفاش والثعالب، ولذا في حالة التعرض للعض أو الخدش يجب ذهاب المصاب فورا المستشفى لأخذ المصل.

و جرعات مضاد حيوي من الحقن للحماية من الوفاة بسبب السعار، لأنه في حالة ظهور الأعراض قد يعرض الشخص للخطر.



وأشار التقارير أن السبب في الإصابة بفيروس السعار نتيجه انتقال الفيروس من حيوان مسعور الي الجسم فينتقل الي الجهاز العصبي المركزي فيؤدي الي مشاكل في المخ أو الوفاة في حالة إهمال الاسعافات وعدم أخذ المصل أو العلاج اللازم.

وهناك بعض الأعراض التي تظهر لدى الشخص الذي أصيب بالسعار ومنها، فقد تكون الأعراض الأولية هي الضعف أو عدم الراحة أو الحمى أو الصداع، وألم مكان العضة، وقد تستمر هذه الأعراض لعدة أيام، ومع انتقال الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي يحدث التهاب تدريجي ومميت في الدماغ والحبل الشوكي.



وفي حالة التعرض للعض من قبل حيوان مسعور، يجب العمل بهذه النصائح والارشادات وأهمها، يجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون جيدا.



-الذهاب لأقرب مستشفى فورا لأخذ سلسلة من اللقاحات والأمصال المخصصة ضد السعار.

