الرئيس الصيني لوزير خارجية أمريكا: على البلدَين أن يكونا «شريكَين لا خصمين»

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، إنّ أكبر اقتصادين في العالم يجب أن يكونا «شريكَين لا خصمَين»، حتى لو كان لا يزال هناك «كثير من القضايا» التي يجب حلّها في إطار علاقاتهما.

وأفادت قناة «سي سي تي في» الرسمية بأنّ شي قال خلال لقائه بلينكن، إنّ البلدَين «حقّقا تقدّمًا إيجابيًا» منذ نهاية عام 2023.

وأضاف: «كثير من المشاكل لا تزال بحاجة إلى حل، ولا يزال من الممكن بذل مزيد من الجهود».

وتابع الرئيس الصيني: «اقترحت ثلاثة مبادئ أساسية (بشأن العلاقات الثنائية): الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين».

وقال: «لقد قلت في عدّة مناسبات من قبل، الأرض كبيرة بما يكفي لتتمكّن كل من الصين والولايات المتحدة من التطوّر والازدهار».

وقال بلينكن إنّه أثار مخاوف مع الصين بشأن دعم موسكو، عادًا أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين.

وقال بلينكن للصحافيين بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين في بكين، إنّ «روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون دعم الصين».

ويقوم بلينكن منذ الأربعاء بزيارته الثانية إلى الصين في أقل من عام، في سياق التقارب الدبلوماسي بين البلدين على الرغم من التوترات المستمرّة بشأن تايوان والتجارة وبحر الصين الجنوبي.

وأكد شي لوزير الخارجية الأمريكي أنّ «الصين تكون سعيدة برؤية الولايات المتحدة واثقة ومنفتحة ومزدهرة ومتطوّرة».

وأضاف: «نأمل أن تتمكّن الولايات المتحدة أيضًا من تبنّي نظرة إيجابية حيال تطوّر الصين»، مؤكدًا أنّه «عندما يتمّ حلّ هذه المشكلة الأساسية... يمكن أن تستقرّ العلاقات حقًّا وتتحسّن وتتقدّم».