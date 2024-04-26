غدا.. عرض الفيلم الأمريكي "PLANES" ضمن أفلام نادي سينما الأطفال

يعرض مركز الحرية للإبداع، فيلم الأطفال الأمريكي المدبلج "PLANES"، في الثانية عشرة ظهر غد السبت، 27 أبريل الجاري، مجانا للحضور، بقاعة السينما بمقر المركز في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال.

الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول الطائرة "داستي" طائرة رش المحاصيل المتواضعة، تحلم بأن تشارك في سباق طائرات شهير للغاية، فالمشكلة تتلخص في أن "داستي" يخاف من الارتفاعات، فهو صاحب فوبيا حقيقية من الأماكن المرتفعة، لكن مع دعم ومؤازرة من المعلم الناصح سكيبر، ومجموعة من الأصدقاء الجدد، ينطلق "داستي" إلى أعلى الآفاق لتحقيق أحلامه.

الفيلم من بطولة الفنانين: داين كوك، ستيسي كيتش، براد جاريت، تيري هاتشر، جوليا لوي دريفوس، بريانكا شوبرا، جون كليز، سيدريك ذا انترتينر، كارلوس ألازراكوي، روجر كريج سميث، أنتوني إدواردز، فال كيلمر، جابرييل إيجلاسيس، برنت موسبرجر، كولن راعي البقر، داني مان، والعمل من تأليف جون ﻻسيتر، وإخراج كلاي هال.