ads
الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

غدا.. عرض الفيلم الأمريكي "PLANES" ضمن أفلام نادي سينما الأطفال

فيلم الأطفال الأمريكي
فيلم الأطفال الأمريكي "PLANES"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعرض مركز الحرية للإبداع، فيلم الأطفال الأمريكي المدبلج "PLANES"، في الثانية عشرة ظهر غد السبت، 27 أبريل الجاري، مجانا للحضور، بقاعة السينما بمقر المركز في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال.

الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول الطائرة "داستي" طائرة رش المحاصيل المتواضعة، تحلم بأن تشارك في سباق طائرات شهير للغاية، فالمشكلة تتلخص في أن "داستي" يخاف من الارتفاعات، فهو صاحب فوبيا حقيقية من الأماكن المرتفعة، لكن مع دعم ومؤازرة من المعلم الناصح سكيبر، ومجموعة من الأصدقاء الجدد، ينطلق "داستي" إلى أعلى الآفاق لتحقيق أحلامه.

الفيلم من بطولة الفنانين: داين كوك، ستيسي كيتش، براد جاريت، تيري هاتشر، جوليا لوي دريفوس، بريانكا شوبرا، جون كليز، سيدريك ذا انترتينر، كارلوس ألازراكوي، روجر كريج سميث، أنتوني إدواردز، فال كيلمر، جابرييل إيجلاسيس، برنت موسبرجر، كولن راعي البقر، داني مان، والعمل من تأليف جون ﻻسيتر، وإخراج كلاي هال.

 

فيلم الأطفال PLANES نادي سينما الأطفال الإسكندرية مركز الحرية للإبداع كلاي هال