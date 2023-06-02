بدء اجتماع مجموعة العمل الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، اليوم الجمعة، أن اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان بدأ برئاسة نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث في موسكو، لبحث الأزمة الحدودية بين باكو ويريفان.

وقال أوفرشوك - في تصريحات أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الاجتماع سيركز على التفاصيل الفنية المتعلقة بالمعابر الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان.

يُذكر أنه تم إنشاء مجموعة العمل الثلاثية بقيادة نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث في عام 2021 للتعامل مع استعادة النقل الإقليمي والصلات الاقتصادية.

يُشار إلى أن السلطات الأرمينية حملت الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 21 ديسمبر الماضي، حكمًا يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.